Сокращение налога для пенсионеров обойдется Франции в 1,5 млрд евро — СМИ

Париж, , 13:01 — REGNUM Государственный секретарь по делам государственной службы Франции Оливье Дюссопт заявил, что сокращение единого социального налога в 2019 году для пенсионеров будет иметь «издержки для публичной власти» в размере 1,5 миллиарда евро, сообщает Le Figaro.

«Новая шкала вступит в силу 1 января 2019 года и будет внедрена как можно быстрее», — заверил Оливье Дюссопт.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал не поднимать единый социальный налог в 2019 году для пенсионеров, которые получают менее 2000 евро в месяц. Известно, что эта мера коснётся 3,7 млн человек.

Для одиноких пенсионеров, получающих менее 22 534 евро в год, единый социальный налог вернется к 6,6%, как это было до 2018 года. Максимальная налоговая ставка будет 8,3%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия внимательно отнесется к возможным бюджетным мерам, о которых 11 декабря объявил президент Франции.

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