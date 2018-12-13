Демурин: зеркально отвечать на провокации Запада надо и в истории с Бутиной

Москва, , 12:49 — REGNUM Объявление словацкого военного дипломата персоной нон грата в ответ на высылку Братиславой российского дипломата — ожидавшийся шаг, но аналогичный зеркальный ответ следовало бы применить и в истории с взятой в заложники в США Марией Бутиной, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 13 декабря, комментируя заявления представителя МИД Марии Захаровой об ответе России на действия властей Словакии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Захарова заявила, что словацкий военный дипломат объявлен в России персоной нон грата и должен покинуть страну в течение двух суток. Такой шаг стал ответом на высылку властями Словакии представителя военного атташата посольства России в Братиславе, добавила Захарова.

Объявление персоной нон грата словацкого военного дипломата в ответ на высылку Братиславой российского дипломатического сотрудника — это ожидавшийся и правильный шаг. Здесь всё понятно, и угрозы эскалации дипломатического конфликта с Братиславой я не вижу. Если же эскалация будет иметь место, зеркальные меры уже будут недостаточны.

Хотел бы обратить внимание, что словацко-российский сюжет совпал в сегодняшнем информационном поле с заявлением, сделанным тем же представителем МИД РФ Марией Захаровой по поводу нашей соотечественницы Марии Бутиной, подвергающейся пыткам в тюрьме США.

Понятно, что сюжет с Марией Бутиной имеет гораздо большую политическую составляющую, чем обмен «любезностями» с Братиславой. Мне думается, однако, что и в таких случаях, которые, к сожалению, имеют тенденцию к учащению, следует применять принцип взаимности, зеркальные меры.

Если бы в российской тюрьме сейчас сидела некая американская «активистка» с яркой историей специфической деятельности в России — а таких «кандидаток», уверен, у наших соответствующих органов немало, — положение Марии Бутиной было бы иным. Во всяком случае, её бы не запугивали, не издевались бы над ней физически и морально. И сама перспектива отказа американцев от практики взятия заложников из числа граждан России вырисовывалась бы более отчётливо, — отметил Михаил Демурин.