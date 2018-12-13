Выборы на Украине: «Оппозиционная платформа — За жизнь» выходит в лидеры

Киев, , 12:33 — REGNUM Киевский международный институт социологии обнародовал свежие данные электоральных предпочтений жителей Украины в контексте приближающихся парламентских выборов. Социологи выясняли, какие партии на сегодня имеют шанс преодолеть избирательный барьер в Верховную раду Украины. Традиционно возглавляет рейтинги партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко, а самый заметный рывок сделала политсила «Оппозиционная платформы — За жизнь», войдя в тройку лидеров. Среди тех, кто собирается голосовать и уже решил, за какую партию, «Опозиционная платформа — За жизнь» набрала 11,3%, это больше, чем у Блока Петра Порошенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы руководствуемся исключительно интересами украинского народа и идеологическими принципами, которые исповедуем открыто и последовательно реализуем, а не бизнес-интересами каких-либо групп или «хотелками» власти», — заявил журналистам сегодня, 13 декабря, один из лидеров политсилы Виктор Медведчук, комментируя рост рейтингов «Оппозиционной платформы — За жизнь» и возрастающее доверие украинцев.

То, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» находит всё большую поддержку в обществе, имеет простое объяснение, считает политик.

«Мы абсолютно открыты и независимы. Мы отстаивали и отстаиваем интересы украинских граждан, несогласных с проводимой властью политикой «хищнического национализма», русофобской истерии и тарифного геноцида. А таких людей в евроинтегрирующейся Украине большинство. Согласно опросам, 78% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 82% — оценивают социально-экономическую ситуацию отрицательно», — подчеркнул политик.

По мнению Медведчука, требования украинцев просты и понятны: мир, рабочие места, достойная жизнь, уверенность в завтрашнем дне.

«Но вместо мира и стабильности наша прозападно настроенная власть отстаивает Договор о ЗСТ с ЕС — этот кабальный договор, уничтожающий страну и приведший к массовому обнищанию населения, объявляет безальтернативным курс на членство в НАТО и загоняет страну в долговую кабалу. Все эти решения принимаются с одобрения «перезагруженной» ВР, которой доверяют сегодня… 5,9% украинцев», — обратил внимание прессы представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Антинародная псевдопатриотическая власть за четыре года «реформ» на корню уничтожила малый и средний бизнес, драконовскими тарифами довела до нищеты народ, в угоду ростовщикам разрушила систему здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения, считает политик.

«Борясь с инакомыслящими и неугодными — с теми, кто критикует антинародные реформы, — эта «демократическая» власть запустила маховик репрессий. На всех, кто не согласен с ее политикой, автоматически навешивается ярлык «врага народа». В результате врагами власти стали миллионы украинцев: те, кто говорит на русском языке; те, кто является прихожанами Украинской православной церкви — единственной канонической православной церкви в Украине; те, кто открыто критикует власть — сборище политических лузеров и прохиндеев, за благосклонность «вашингтонского обкома» предавших интересы Украины и украинского народа. Поэтому мы в первую очередь будем твердо и последовательно отстаивать интересы населения Юго-Востока Украины», — подчеркнул он.

Медведчук заверил, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» готова дать власти, национал-радикалам и «партии войны» решительный отпор и защитить конституционные права и свободы украинцев — в рамках правового поля, согласно законам и Конституции Украины.

«Миллионы украинцев видят в «Оппозиционной платформе — За жизнь» единственную эффективную, действенную политическую силу, а потому поддерживают нас. И высокие рейтинги «Оппозиционной платформы — За жизнь» — свидетельство народной поддержки. И колоссального доверия народа, которое мы обязуемся оправдать, выполнив свои обещания и реализовав намеченное», — отметил политик.

«Мы знаем, как вернуть мир, мы знаем, как «сшить» страну, как вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс, как восстановить экономику и вывести страну из-под ига внешнего управления Вашингтона. И мы сделаем это, опираясь на поддержку наших сограждан — тех, кто готов восстанавливать и строить мирную, независимую, процветающую Украину», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2019 года на Украине должны состояться президентские выборы, а осенью 2019 года — очередные парламентские.