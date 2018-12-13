Госдума расширяет полномочия президента по принятию в гражданство РФ

Москва, , 12:42 — REGNUM Законопроект об упрощенном гражданстве РФ для иностранцев, прежде всего, граждан Украины, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Так, сейчас президент РФ получает дополнительное полномочие определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава государства получает право определять порядок подачи желающими вступить в гражданство РФ соответствующих заявлений и перечень представляемых документов.

Кроме того, упрощается прием в гражданство РФ для участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, получивших разрешение на временное проживание в РФ или вид на жительство, путем предоставления им права подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, в том числе по месту пребывания в выбранном для проживания регионе.

Закон в случае принятия вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования. Третье чтение намечено на 18 декабря.