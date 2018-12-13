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Президент Колумбии: ВКС РФ в Венесуэле — недружественный акт для региона

Политика

Ранее Венесуэла обвинила Колумбию в подготовке госпереворота в Каракасе

Богота, 13 декабря 2018, 12:44 — REGNUM  Президент Колумбии Иван Дуке осудил прибытие российских военных самолетов в Венесуэлу в эфире телеканала RCN.

«Это не недружественный акт не только против Колумбии, а против всего региона», — заявил Дуке.

Как сообщало ИА REGNUM, Организация американских государств (ОАГ) также выступила присутствия российских ВКС в Венесуэле, заявив, что оно нарушает Конституцию страны.

Напомним, два стратегических ракетоносца Ту-160 и самолеты Ан-124 и Ил-62 прибыли в аэропорт Майкетия 11 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Организация американских государств осудила прилет Ту-160 в Венесуэлу

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Политическая жизнь Венесуэлы
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