Президент Колумбии: ВКС РФ в Венесуэле — недружественный акт для региона

Богота, , 12:44 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке осудил прибытие российских военных самолетов в Венесуэлу в эфире телеканала RCN.

«Это не недружественный акт не только против Колумбии, а против всего региона», — заявил Дуке.

Как сообщало ИА REGNUM, Организация американских государств (ОАГ) также выступила присутствия российских ВКС в Венесуэле, заявив, что оно нарушает Конституцию страны.

Напомним, два стратегических ракетоносца Ту-160 и самолеты Ан-124 и Ил-62 прибыли в аэропорт Майкетия 11 декабря.

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