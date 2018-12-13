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США способствуют церковному расколу на Украине — МИД РФ

Политика

США насаждают чуждую миллионам верующих автокефалию

США способствуют церковному расколу на Украине — МИД РФ
paul fosselman
Вбитый клин

Москва, 13 декабря 2018, 12:38 — REGNUM  Соединенные Штаты способствуют церковному расколу на Украине, заявила 13 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, с помощью «активного вмешательства» США насаждают чуждую миллионам верующих автокефалию, а также поощряют «раскольнические шаги» президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея.

Напомним, 15 декабря в Киеве состоится собор, на котором будет создана объединённая раскольничья церковь под руководством Константинопольского патриархата. В соборе примут участие не только священнослужители, но и приглашённые ими гости.

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