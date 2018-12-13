Иностранные компании смогут работать в ВПК Украины

Киев, , 12:48 — REGNUM Правительство Украины одобрило проект закона, который разрешает создавать совместные предприятия в оборонно-промышленном комплексе, сообщает 13 декабря «Укринформ».

Согласно сообщению, законопроект был разработан министерством экономического развития и торговли. Закон позволит компаниям-участникам госконцерна «Укроборонпром» создавать совместные предприятия для участия в международных проектах.

Отмечается, что это позволить прийти на украинский рынок крупным инвесторам, так как совместные оборонные предприятия можно будет создавать с иностранными компаниями, исключая российские.

Напомним, в связи с военным положением на Украине предприятия «Укроборонпрома» перешли на особый режим работы. Военное положение в стране было введено с 26 ноября до 26 декабря в связи с задержанием российскими пограничниками трех украинских военных судов, устроивших провокацию на территории России.