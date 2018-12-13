Москва готова к конструктивному диалогу с новыми властями Армении

Москва, , 12:40 — REGNUM Готовность российской стороны к конструктивному диалогу с новыми парламентом и правительством Армении выразила на еженедельном брифинге 13 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что ЦИК Армении 16 декабря объявит официальные итоги выборов, после чего в стране будет сформировано новое правительство. Россия выступает за конструктивный диалог с Ереваном, в том числе в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Армении состоялись внеочередные выборы в парламент, на которых 70,43% голосов набрал блок «Мой шаг» исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна. На втором месте — партия «Процветающая Армения» (8,27%), на третьем — «Светлая Армения» (6,37%). Остальные политические силы не набрали голосов для прохождения в Национальное собрание 7-го созыва.

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