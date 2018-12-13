В Госдуме подсказали Архангельску метод борьбы с мусором из Москвы

Москва, , 12:28 — REGNUM Вице-спикеру Госдумы Ольге Епифановой («Справедливая Россия») посоветовали затребовать соглашение между Москвой и Архангельской областью по утилизации мусора, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Епифанова в ходе пленарного заседания обратила внимание на то, что в Архангельской области, Коми и других региона боятся, что к ним начнут завозить московский мусор и нанесут непоправимый вред хрупкой природе Севера.

«Сейчас там крайне напряженная, я бы сказала, взрывоопасная ситуация», — обрисовала Епифанова ситуацию вокруг вывоза московского мусора на полигон Шиас в Архангельской области.

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В ответ глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») посоветовал Епифановой использовать механизмы депутатского контроля.

«То что касается отношений между субъектами РФ и перемещением твердых коммунальных отходах из одного субъекта РФ в другой субъект РФ может быть отрегулировано исключительно на уровне соглашения, которое обязательно должно иметься между этими субъектами РФ. Если соглашение недостигнуто, то это регулируется на уроне правительства РФ, специальной комиссией, которая в этом случае создается. Как депутат Госдумы вы можете затребовать соглашение, подписано и не нарушается ли оно, а если такого соглашения нет, в данном случае включаются механизмы правительства РФ», — посоветовал он коллеге.

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