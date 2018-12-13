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Венгрия выступает в Евросоюзе за упрощение визового режима с Казахстаном

Политика

Около 5 тыс. жителей Казахстана подали заявки на получение венгерской визы

Астана, 13 декабря 2018, 12:31 — REGNUM  Будапешт выступает за упрощение визового режима с Казахстаном, заявил посол Венгрии в республике Андраш Барани, сообщает 13 декабря издание BNews.

Дипломат подчеркнул, что Венгрия является участником Шенгенского соглашения и решение о визовом режиме принимает Евросоюз.

«Должен вас заверить, что Венгрия является самым большим лоббистом в Брюсселе, чтобы легализовать визовый режим с Казахстаном», — сказал Барани.

Он отметил, что около 5 тыс. жителей Казахстана подали заявки на получение венгерской шенгенской визы. Посол также добавил, что между странами растет туристический поток.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в Будапеште состоялось заседание второго казахстанско-венгерского делового совета. В ходе мероприятия министр финансов Венгрии Михай Врги заявил, что Казахстан является главным партнером Будапешта серди стран СНГ.

Читайте ранее в этом сюжете: Венгрия: Астана — главный партнер Будапешта среди стран СНГ

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Политическая жизнь Казахстана
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