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Шойгу: создана группа по военному сотрудничеству с Индией

Политика

Москва и Нью-Дели заключают контракты вопреки внешнему давлению

Шойгу: создана группа по военному сотрудничеству с Индией
Иллюстрация: Mil.ru
Флаги России и Индии. Военное сотрудничество

Нью-Дели, 13 декабря 2018, 12:29 — REGNUM  Рабочая группа по военному сотрудничеству включена в межправительственную комиссию по военно-техническому взаимодействию России и Индии. Об этом заявил во время визита в Нью-Дели министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Он отметил большую работу, которая была проведена над структурой межправительственной комиссии. Соглашение о создании отдельной рабочей группы по военному сотрудничеству будет подписано 13 декабря, уточнил министр.

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Шойгу подчеркнул, что в основе стратегического двустороннего партнерства Москвы и Нью-Дели лежит военно-техническое сотрудничество. Доказательством тому служат оружейные контракты, недавно заключенные в условиях внешнего противодействия.

Так, несмотря на препятствия, подписан пакет документов о поставках Индии российских систем С-400 «Триумф» и строительстве фрегатов проекта 11 356.

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