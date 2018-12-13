МИД РФ: антироссийские действия Литвы получат «зеркальный ответ»

Москва, , 12:23 — REGNUM Инициатива литовских властей по введению санкций в отношении российских пограничников в связи с инцидентом в Керченском проливе не останется без ответа. Об этом 13 декабря заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российский дипломат подчеркнула, что антироссийские действия Вильнюса получат «зеркальный ответ» российской стороны.

«Любые антироссийские действия литовских властей без адекватной реакции не останутся. В данном случае с нашей стороны последует зеркальный ответ», — заявила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря стало известно, что литовские власти ввели персональные санкции против 20 российских пограничников, принимавших участие в задержании трёх кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

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