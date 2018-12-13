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Присутствие США препятствует борьбе с терроризмом в Сирии — МИД РФ

Политика

Присутствие США в Сирии становится реальным препятствием на пути решения ликвидации международных террористов в САР

Присутствие США препятствует борьбе с терроризмом в Сирии — МИД РФ
Владимир Соловьев. Привычная поза. 1967

Москва, 13 декабря 2018, 12:16 — REGNUM  Военное присутствие Соединенных Штатов на территории Сирии не только не помогает, но и препятствует борьбе с терроризмом в Арабской республике, заявила 13 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Оно (присутствие США) не только не отвечает интересам окончательной ликвидации международных террористов на сирийской земле, но и становится реальным препятствием на пути решения этой задачи», — заявила Захарова на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что мировому сообществу до сих пор не удалось добиться объединения усилий в борьбе с терроризмом, в частности в Сирии из-за политики США использовать террористов в качестве инструмента давления.

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Военное влияние США в мире
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