Присутствие США препятствует борьбе с терроризмом в Сирии — МИД РФ

Москва, , 12:16 — REGNUM Военное присутствие Соединенных Штатов на территории Сирии не только не помогает, но и препятствует борьбе с терроризмом в Арабской республике, заявила 13 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Оно (присутствие США) не только не отвечает интересам окончательной ликвидации международных террористов на сирийской земле, но и становится реальным препятствием на пути решения этой задачи», — заявила Захарова на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что мировому сообществу до сих пор не удалось добиться объединения усилий в борьбе с терроризмом, в частности в Сирии из-за политики США использовать террористов в качестве инструмента давления.

Читайте также: Концепция США мешает борьбе с терроризмом — Володин