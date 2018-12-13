Депутаты Якутии просят разрешить тратить региональный маткапитал на проезд

Якутск, , 12:10 — REGNUM На заседании постоянного комитета Госсобрания Якутии по делам семьи и детства был рассмотрен законопроект о расширении перечней направления использования республиканского материнского капитала «Семья». Документ был рекомендован к принятию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания республики.

Законопроект предлагает использовать деньги регионального маткапитала «Семья» в том числе для оплаты проезда к месту оказания высокотехнологичной медицинской помощи и обратно. Такая потребность, уверены депутаты, у жителей региона высока и возникает при патологиях сердечно-сосудистой системы, онкологии, необходимости проведения нейрохирургических операций, эндопротезировании суставов, трансплантации органов и тканей. На территории республики медицинских организаций, оказывающих такую помощь, не хватает, что ограничивает доступность услуги жителям республики.

По словам председателя комитета по делам семьи и детства Алёны Атласовой, на доступность высокотехнологичной медицинской помощи с применением новых сложных или уникальных методов лечения негативно влияют большая территория республики, отсутствие круглогодичного наземного сообщения и высокая стоимость авиабилетов. Не хватает в регионе и ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

Необходимость использоваться маткапитал семья для оплаты проезда к месту лечения, как отмечают депутаты, возникает семей, имеющих детей с заболеваниями, сопровождающимися угрозой их жизни и требующих принятия мер экстренной или неотложной высокотехнологичной медицинской помощи.

Расширение направлений использования республиканского маткапитала, как предполагают в Госсобрании республики, позволит обеспечит доступность медицинских учреждений на территории Якутии и за ее пределами в федеральных медицинских организациях и медицинских организациях регионов России.

Пока региональный материнский капитал разрешается тратить на улучшение жилищных условий, ремонт, образование или оказание медпомощи ребёнку, а также его реабилитацию или санаторно-курортное лечение. Деньги также можно направить на приобретение сельхозтехники, автомобиля или развитие личного подсобного хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, сумма республиканского материнского капитала составляет 139,7 тыс. рублей, закон о выплате этих средств при рождении перового или последующего ребёнка был принят в Якутии в 2011 году. За семь лет действия закона почти 27 тыс. семей республики получили 2,6 млрд рублей.