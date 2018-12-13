В ДР Конго произошло столкновение между полицейскими и оппозиционерами

Лубумбаши, Конго, , 13:13 — REGNUM За две недели до президентских выборов в Демократической Республике Конго (ДРК) во втором по величине городе Лубумбаши, на юго-востоке страны, в столкновении с полицией в округе Катанга убито двое сторонников кандидата от оппозиции, еще 20 человек пострадали. Об этом сообщает Deutsche Welle Swahili.

Однако оппозиционеры сообщают о шести убитых, вместо официально названных двух.

Журналист Агентства французской прессы AFP, который находился на месте событий, сообщает, что полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать последователей Мартина Фаюлу, собравшихся на площади встретить своего кандидата.

Однако сам Фаюлу заявил, что полиция использовала огнестрельное оружие, чтобы помешать его сторонникам собраться на площади.

Конголезская ассоциация по правам человека заявляет (ACAJ), что ещё 27 сторонников Фаюлу были задержаны до их прихода на площадь собрания, в аэропорту Лубумбаши, где они хотели заранее встретить Фаюлу. В стране опасаются мятежа со стороны оппозиции 23 декабря, в день предстоящих президентских выборов.

На сегодняшний день в ДРК зарегистрирован 21 кандидат на пост президента, каждый из которых требует справедливого проведения выборов-2018. Действующий президент Жозеф Кабила занимает свой срок уже на два года больше, чем положено. Впервые Кабила занял пост президента в 2001 году и до сих пор является главой государства.

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