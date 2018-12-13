Меркель отрицает продолжение поставок немецкого вооружения Эр-Рияду

Берлин, , 12:03 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла сообщения средств массовой информации о продолжении поставок немецкого вооружения Саудовской Аравии, передает канал n-tv.

Отвечая на вопросы членов бундестага 12 декабря, Меркель заявила, что немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall не поставляет вооружения Эр-Рияду через дочерние компании в Италии и ЮАР. Меркель подчеркнула, что более интенсивно займется «юридической лазейкой» в законодательстве, которая может приводить к подобным явлениям. Кроме того, в первой половине 2019 года правительство ФРГ выработает новые стандарты экспорта вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия объявила о прекращении поставок вооружения Саудовской Аравии в конце октября. Берлин обвиняет власти арабской страны в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в Турции.

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