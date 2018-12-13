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Меркель отрицает продолжение поставок немецкого вооружения Эр-Рияду

Политика

Ранее СМИ сообщили о поставках Саудовской Аравии немецким концерном Rheinmetall

Меркель отрицает продолжение поставок немецкого вооружения Эр-Рияду
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Берлин, 13 декабря 2018, 12:03 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла сообщения средств массовой информации о продолжении поставок немецкого вооружения Саудовской Аравии, передает канал n-tv.

Отвечая на вопросы членов бундестага 12 декабря, Меркель заявила, что немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall не поставляет вооружения Эр-Рияду через дочерние компании в Италии и ЮАР. Меркель подчеркнула, что более интенсивно займется «юридической лазейкой» в законодательстве, которая может приводить к подобным явлениям. Кроме того, в первой половине 2019 года правительство ФРГ выработает новые стандарты экспорта вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия объявила о прекращении поставок вооружения Саудовской Аравии в конце октября. Берлин обвиняет власти арабской страны в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в Турции.

Читайте ранее в этом сюжете: Немецкий концерн Rheinmetall продолжает поставки вооружения Эр-Рияду

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