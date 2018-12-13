Демурин: Европарламент — на стороне США против исполнительной власти ЕС

Москва, , 12:02 — REGNUM В условиях, когда исполнительная власть ЕС пытается справиться с давлением США и сохранить самостоятельность внешней политики, депутаты Европарламента проголосовали за проамериканский документ о «Северном потоке — 2», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 13 декабря, комментируя принятие парламентом ЕС резолюции с критикой проекта «Северный поток».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Европарламент принял резолюцию по докладу «О реализации Договора об ассоциации ЕС — Украина» и осудил строительство газопровода «Северный поток — 2», назвав его «политическим проектом, представляющим угрозу европейской безопасности и усилиям по диверсификации источников снабжения энергией». Европарламент призвал «аннулировать» проект.

Первое, что обращает на себя внимание в негативистской позиции Европейского парламента по «Северному потоку — 2», это тот факт, что принималась данная резолюция в связи с обсуждением не собственно проблемы энергоснабжения Европы, а доклада «О реализации Договора об ассоциации ЕС — Украина».

Сторонникам более близких отношений между ЕС и Украиной — отношений, как это всем ясно, ориентированных главным образом против России, — нужны аргументы в пользу своей позиции. Они в обобщённом виде мне видятся так: да, поставив задачу полностью взять Украину под свой контроль, мы серьёзно испортили отношения с Москвой, мы даже несколько усилили позиции сторонников восточного вектора её политики и торговли, но зато, владея Украиной, мы приобретаем дополнительные возможности влияния на политику Кремля. В том числе — и в газовой сфере. Именно поэтому в резолюции подчёркивается «ключевая роль, которую Украина играет в сфере европейской сети энергетического обеспечения».

Никакой «ключевой роли» Украины в энергоснабжении Европы давно нет. Более того, это государство с незаконным, хотя и поддерживаемым Западом режимом, находится на пороге очередного этапа своего распада. Таким образом, если что-то и является «политическим проектом, представляющим угрозу для европейской безопасности», то это как раз и есть линия на поощрение Киева в его антинародной внутренней и антироссийской внешней политике.

Точно так же полностью противоположный эффект для «диверсификации источников снабжения Европы энергией» будет иметь противоестественное наделение именно Украины ролью «ключа» к энергообеспечению Европы.

И ещё один момент, который нельзя не отметить. Европарламентарии принимают документ, который вторит соответствующей резолюции палаты представителей США и является по сути проамериканским, именно в тот момент, когда европейская исполнительная власть пытается найти пути парирования американского давления и сохранения самостоятельности европейской внешней политики.

Одним словом, резолюция Европейского парламента против «Северного потока — 2» и в поддержку киевской диктатуры русофобов и этнорадикалов, хотя и не имеет практических последствий для деятельности исполнительной власти ЕС, сама по себе — тревожный сигнал. Особенно если учесть проявленное при голосовании за неё соотношение здравомыслия к безрассудству как 1 к 4, — отметил Михаил Демурин.