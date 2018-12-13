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Бывший премьер-министр Ирака раскритиковал главу правительства

Политика

Политический кризис в стране усугубляется

Бывший премьер-министр Ирака раскритиковал главу правительства
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ирак

Багдад, 13 декабря 2018, 12:15 — REGNUM  Бывший премьер-министр Ирака Хадер аль-Абади подверг критике решения нового премьер-министра Адиля Абдул-Махди, сообщает 13 декабря Kurdistan.ru.

Решение приостановить действие ряда решений, принятых прежним правительством в период с июля по октябрь 2018 года вызвало гнев Абади. Бывший премьер-министр предостерег от подобного рода решений, которые, с его точки зрения, могут создать напряженность в стране.

«Решение нового правительства противоречит интересам граждан, оно приведет к жесткой критике нового правительства, тем более что оно до сих пор полностью не сформировано», — отметил Абади.

Напомним, в настоящее время в Ираке наблюдается политический кризис, вызванный неспособностью политической элиты сформировать новое правительство: из 22 министерских постов восемь до сих пор остаются вакантными.

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Внутренняя политика Ирака
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