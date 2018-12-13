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Словацкому дипломату велено покинуть Россию

Политика

Ранее Братислава объявила российского представителя персоной нон-грата

Москва, 13 декабря 2018, 11:45 — REGNUM  Военный дипломат Словакии объявлен в России персоной нон-грата в ответ на высылку словацкими властями российского дипломата. Об этом сообщила 13 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пояснила, что словацкого военного дипломата на днях объявили нежелательной персоной, а 11 декабря вручили соответствующую ноту. Представителю балканской страны дано 48 часов на то, чтобы покинуть Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини объявил о высылке российского дипломата из-за подозрений в шпионаже против Братиславы и НАТО. Такое решение было принято еще в ноябре «на основе информации, полученной от военной разведки», пояснил он.

МИД России назвал инцидент «недружественными действиями Братиславы» и пообещал Словакии зеркальный ответ.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД: Россия отреагирует на высылку дипломата из Словакии

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