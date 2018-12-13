Аппатурай: Генсек НАТО будет рад визиту президента Грузии

Тбилиси, , 11:40 — REGNUM Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай приветствует решение новоизбранного президента Грузии Саломе Зурабишвили первый зарубежный визит нанести в Брюссель и подчеркивает, что генсек альянса будет рад встрече с первой женщиной-президентом Грузии. Об этом Аппатурай, который находился с визитом в Тбилиси, заявил в интервью Первому каналу Общественного телевидения Грузии.

Решение Саломе Зурабишвили для него неудивительно, так как, по словам Аппатурая, Грузия давно избрала главными внешнеполитическими приоритетами интеграцию с ЕС и НАТО. Он предположил, что этот визит состоится в январе будущего года.

«Мы приветствуем первый визит Саломе Зурабишвили в Брюссель. Это символично и это лучший выбор для первого визита. Мы ожидаем углубления отношений с Грузией. А что касается конкретной даты визита, я очень удивлюсь, если он состоится в этом году, так как до конца года осталось очень мало дней. Вероятно, визит состоится в начале 2019 года», — заявил Аппатурай.

В Тбилиси он также встретился с оппонентом Саломе Зурабишвили — кандидатом в президенты от «Единого национального движения» Григолом Вашадзе. По словам Аппатурая, и Вашадзе, и Зурабишвили он призвал к политическому диалогу и снижению поляризации.

«Обстановка в Грузии поляризована, и это знают все. Об этом заявили и международные наблюдатели. Сейчас в интересах Грузии создать в стране новый климат, начать политический диалог и снизить поляризацию», — посоветовал грузинским политикам спецпредставитель генсека НАТО.

Напомним, что в результате второго тура выборов президента, состоявшихся 28 ноября, победителем была объявлена независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия «Грузинская мечта». Она набрала почти 60% голосов, тогда как ее конкурент — кандидат от ЕНД Григол Вашадзе — немногим более 40%. Соратники Вашадзе и лидер партии экс-президент Михаил Саакашвили заявили, что итоги выборов не признают и переходят ко второму этапу борьбы — организации всеобщего неповиновения. В рамках этого этапа они и планируют акции протеста в день инаугурации Саломе Зурабишвили.

В одном из своих интервью после выборов Зурабишвили заявила, что первый зарубежный визит нанесет в Брюссель, а первую встречу проведет с генсеком НАТО.