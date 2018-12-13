Премьер-министр Словакии: ЕС не будут пересматривать соглашение по Brexit

Братислава, , 11:32 — REGNUM ЕС не намерен возвращаться к переговорам об условиях выхода Великобритании из состава блока, заявил 13 декабря премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением Пеллегрини, указавший на большую вероятность «жесткого» Brexit, выступил на парламентском комитете до того, как направиться на саммит ЕС.

«Вероятность «жесткого» Brexit очень велика», — подчеркнул он.

«Позиция 27 членов ЕС состоит в том, что мы не согласны открывать вновь переговоры об условиях выхода», — добавил он.

Напомним, глава словацкого правительства Пеллегрини не единственный политик в ЕС, кто заявил о том, что блок не собирается возвращаться к обсуждению соглашения по Brexit. В частности, об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. По его словам, пересмотра соглашения не будет «по определению».