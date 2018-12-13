В Уганде рассмотрят законопроект о запрете знахарства

Кампала, , 11:23 — REGNUM Председатель парламентского форума о правах детей и парламентарий от округа Айиву Бернард Атику подготовил собственный законопроект по регулированию традиционной медицины и запрете деятельности знахарей в целях прекращения человеческих жертвоприношений и других опасных практик. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Выступая на форуме 12 декабря, Атику заявил, что жители округов Бусиа, Накасонгола, Ракаи и Буикве в Уганде просили о запрете знахарства и мест поклонения в стране, которые, по их мнению, являются главными причинами приношения в жертву детей.

«Если проследить все случаи человеческих жертвоприношений в стране, то все они будут связаны с деятельностью знахарей, а места поклонения служат не только местами для совета со знахарями, но и местами убийства детей», — заявил Атику.

Однако местные руководители сказали, что должно существовать четкое различие между врачами традиционной медицины, травниками и знахарями, чтобы облегчить мониторинг.

«Многие знахари притворяются врачами традиционной медицины днем, а ночью возвращаются к ритуалам», — сказал Матиас Кигонго, председатель округа Буикве.

В новом законопроекте говорится, что, хотя закон и запрещает практику ритуальных жертвоприношений, он не может справиться с предотвращением человеческих жертвоприношений.