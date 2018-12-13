Четверг, 13 Декабря 2018 года
11:55:46 МСК

Инспекторы ГИБДД будут фотографировать водителей на планшеты

Политика

Ведомство намерено продолжить внедрение в оборот электронных документов

Москва, 13 декабря 2018, 11:14 — REGNUM  Региональные управления ГИБДД России получат 21,7 тысяч планшетов, с помощью которых можно будет определять личность водителя без предъявления им документов. Об этом пишет 13 декабря «Коммерсантъ».

По словам начальника ГИБДД РФ Михаила Черникова, программная «начинка» гаджетов позволит инспекторам получать в режиме онлайн все данные по конкретному водителю — в том числе историю нарушений им ПДД и другие вопросы.

Также Черников подчеркнул, что ведомство намерено продолжить внедрение в оборот электронных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин заявил, что Госавтоинспекция РФ ввела временный мораторий на внесение поправок в правила дорожного движения (ПДД).

Читайте также: ГИБДД ввела временный мораторий на изменение ПДД

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения Правил дорожного движения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить