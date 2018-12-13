Инспекторы ГИБДД будут фотографировать водителей на планшеты

Москва, , 11:14 — REGNUM Региональные управления ГИБДД России получат 21,7 тысяч планшетов, с помощью которых можно будет определять личность водителя без предъявления им документов. Об этом пишет 13 декабря «Коммерсантъ».

По словам начальника ГИБДД РФ Михаила Черникова, программная «начинка» гаджетов позволит инспекторам получать в режиме онлайн все данные по конкретному водителю — в том числе историю нарушений им ПДД и другие вопросы.

Также Черников подчеркнул, что ведомство намерено продолжить внедрение в оборот электронных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин заявил, что Госавтоинспекция РФ ввела временный мораторий на внесение поправок в правила дорожного движения (ПДД).

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