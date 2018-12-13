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Госдума ратифицировала соглашение с Абхазией о признании образования

Политика

Абхазская молодежь получает возможность продолжить образование в России

Москва, 13 декабря 2018, 11:11 — REGNUM  Госдума ратифицировала соглашение между правительством РФ и Абхазии о взаимном признании образования и (или) квалификации, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Положения соглашения регулируют взаимное признание основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования, полученного в Российской Федерации и Республике Абхазия, с предоставлением обладателям указанного образования соответствующих прав для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в каждом из государств сторон.

Таким образом, обладатели российских и абхазских дипломов и других документов об образовании могут продолжать обучение и вести профессиональную деятельности в обоих государствах.

Речь идет о том, что молодежь Абхазии получает беспрепятственный доступ к российскому образованию.

Из Абхазии в 2018 году обучаются в России 1629 человек, отметили в Минобрнауки. С 1993 года в основе образования в Абхазии лежат российские стандарты, указали в министерстве.

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