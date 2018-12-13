Глава Тувы: «Запад вынужден признать – политика давления провалилась»

Кызыл, , 11:08 — REGNUM Санкции против России, Китая и Турции только подтолкнули эти страны к сотрудничеству, заявил сегодня, 13 декабря, глава Тувы Шолбан Кара-оол. Комментируя второе место России в рейтинге Bloomberg, глава республики отметил, что президент РФ Владимир Путин «был абсолютно прав, когда четыре года назад объявил курс на Восток».

«Запад, который ещё недавно на всех углах кричал, что экономика России «разорвана в клочья» санкциями, сегодня вынужден признать — политика давления провалилась. По итогам 2018 года крупнейшее агентство финансовой информации Bloomberg (квартирующее в Нью-Йорке) поставило Россию на второе место в рейтинге развивающихся экономик. По динамике прироста ВВП мы уступаем только Малайзии, зато опережаем даже Китай», — пишет Кара-оол на своей станице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что полюса экономического подъёма сместились в Азию.

«То есть, санкции против России, Поднебесной и Турции только подтолкнули наши страны к сотрудничеству, товарооборот между нами растёт рекордными темпами. В общем, наш президент, как всегда, был абсолютно прав, когда четыре года назад объявил курс на Восток. Полюса экономического подъёма сместились именно сюда, в Азию. Так что «восточный разворот» сработал лучше всяких контрсанкций: Россия входит в новый год с оптимизмом и новыми силами!» — резюмировал глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в рейтинге развивающихся экономик по версии агентства Bloomberg Россия поднялась на пять пунктов и заняла второе место (2,36 балла). Первое место — у Малайзии (2,55 балла), третье — у Китая (1,39). Замыкает рейтинг Турция (-4,06).

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