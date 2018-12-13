Госдума приняла восемь тысяч законов

Москва, , 11:05 — REGNUM На пленарном заседании Госдума приняла восьмитысячный закон. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, на это обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«На сегодняшний день мы с вами приняли 8 тыс. законов, это труд депутатов семи созывов до сегодняшнего дня, из них 7963 вступили в силу, семь одобрено Советом Федерации, направлено на подпись президенту Российской Федерации, 20 находится в Совете Федерации», — сообщил Володин.

При этом он указал на то, что в системе Государственной думы нет части законов, принятых в первом созыве.

«По стенограмме последнего заседания установлено, что их было 460. Электронная система «Закон» в то время отсутствовала», — уточнил он.

Отметим, что восьмитысячным законом стал закон о проверках Счетными палатами регионов деятельности муниципальных образований.

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