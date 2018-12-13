Лидер КНДР скорее всего не посетит Южную Корею в 2018 году — СМИ

Пхеньян, , 11:05 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вероятней всего не поедет в Южную Корею с официальным визитом в 2018 году, сообщает 13 декабря Associated Press.

СМИ обоих государств Корейского полуострова в течение последних двух недель широко обсуждали возможный саммит, однако по неизвестным причинам он откладывается. Тем не менее, поездка Ким Чен Ына весьма вероятна в начале нового 2019 года.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявлял о том, что визит северокорейского лидера в Сеул состоится в течение текущего года.

Напомним, в 2018 году отношения между Пхеньяном и Сеулом значительно улучшились, что привело к нескольким саммитам между лидерами обоих государств. Кроме того, лидер КНДР провел историческую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

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