Четверг, 13 Декабря 2018 года
11:53:31 МСК

Лидер КНДР скорее всего не посетит Южную Корею в 2018 году — СМИ

Политика

Визит возможен в 2019 году

Пхеньян, 13 декабря 2018, 11:05 — REGNUM  Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вероятней всего не поедет в Южную Корею с официальным визитом в 2018 году, сообщает 13 декабря Associated Press.

СМИ обоих государств Корейского полуострова в течение последних двух недель широко обсуждали возможный саммит, однако по неизвестным причинам он откладывается. Тем не менее, поездка Ким Чен Ына весьма вероятна в начале нового 2019 года.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявлял о том, что визит северокорейского лидера в Сеул состоится в течение текущего года.

Напомним, в 2018 году отношения между Пхеньяном и Сеулом значительно улучшились, что привело к нескольким саммитам между лидерами обоих государств. Кроме того, лидер КНДР провел историческую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте ранее в этом сюжете: Северная Корея объявила войну коррупции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Северная Корея: внутренняя и внешняя политика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить