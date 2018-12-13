Германия предоставит Индонезии 25 млн евро на восстановление инфраструктуры

Джакарта, , 11:00 — REGNUM Германия окажет помощь Индонезии, выделив 25 млн евро или около 413 млрд рупий на восстановление важных объектов инфраструктуры в Центральном Сулавеси и Западной Нуса-Тенгара, сообщает Antaranews.

«Я был шокирован количеством серьезных повреждений, которые я увидел во время моего последнего визита на остров Сулавеси. Поэтому я очень горжусь этим важным проектом, который также является примером нашей межгосударственной солидарности», — заявил посол Германии в Индонезии Питер Шуф.

Директор программы развития ООН (ПРООН) в Индонезии Кристоф Бахе высоко оценил финансовые взносы, предоставленные правительством Германии.

Напомним, в августе 2018 года на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7 баллов, в результате которого погибли 564 человека и 400 тыс. человек остались без крова. Землетрясение также повредило более 70 тысяч домов.

Затем в октябре 2018 года в городе Палу и его окрестностях произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла и цунами, в результате которого погибло более 2000 человек, а 173 тыс. человек остались без крова. В результате катастрофы также пострадали 68 тыс. домов, 176 медицинских учреждений, в том числе две крупные больницы и более 1500 учебных заведений.

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