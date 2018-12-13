Южная Корея и КНДР проводят инспекцию уничтоженных постов на границе

Сеул, , 11:40 — REGNUM Военные Северной и Южной Кореи начали проведение совместной инспекции уничтоженных ранее постов на границе двух стран в демилитаризованной зоне. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Каждая сторона отправит по семь человек, которые посетят посты и подтвердят их уничтожение. Ранее Южная Корея и КНДР договорились о снижении военной напряжённости и разоружении — с этой целью было разрушено по 11 постов с каждой стороны границы. В то же время, в демилитаризованной зоне остаются ещё более 200 постов. Кроме того, инспекторы подтвердят вывоз вооружения, отвод подразделений пограничных войск и отсутствие подземных оборонительных сооружений.

В случае успешного завершения операции, стороны продолжат переговоры по линии военных ведомств с целью уничтожения дополнительных погранпостов. Такие меры помогут исключить возникновение вооруженных инцидентов, которые регулярно случались на протяжении десятилетий.