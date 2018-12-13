Министерство финансов Пакистана: только 10% внешнего долга принадлежит КНР

Исламабад, , 11:42 — REGNUM 12 декабря министр финансов Пакистана Асад Умар дал интервью новостному агентству BBC, в котором рассказал о нынешнем состоянии внешнего долга страны.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, министр финансов Пакистана сообщил, что китайским кредиторам принадлежит лишь 1/10 всего внешнего долга Пакистана. Асад Умар также добавил, что все инвестиционные сделки с КНР в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора доступны широкой общественности, а детали внешних займов были раскрыты для специальной комиссии МВФ, которая приезжала в Исламабад для переговоров об очередном займе. Таким образом, пакистанский министр опроверг расхожую мысль о том, что Исламабад находится в «долговой ловушке» Пекина.

Несмотря на заявление министра, за последний год доля внешних займов пакистанского правительства у частных китайских кредиторов возросла. В 2017—2018 году, по оценкам специалистов, она превысила 33% от всех внешних займов за указанный период.