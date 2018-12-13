Четверг, 13 Декабря 2018 года
11:53:35 МСК

США внесли Пакистан в список стран, нарушающих религиозные права

Политика

Пакистанский МИД выразил обеспокоенность по поводу решения Госдепа

Исламабад, 13 декабря 2018, 11:27 — REGNUM  12 декабря официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал выразил позицию Исламабада по поводу внесения страны в список государств, нарушающих религиозные права.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Мухаммад Фейсал охарактеризовал решение Государственного Департамента США как «одностороннее и политически мотивированное» и выразил обеспокоенность «ростом исламофобии и антисемитизма в США». Официальный представитель МИД Пакистана привёл целый ряд примеров конкретных мер, которые были предприняты правительством для защиты прав религиозных меньшинств, в том числе «административные и правовые механизмы».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Пакистан помещён наравне с КНР, Саудовской Аравией, Ираном, КНДР, Мьянмой, Эритреей, Суданом и Таджикистаном в список стран, где «систематически нарушаются религиозные свободы».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить