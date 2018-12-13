Германия и Боливия усиливают двустороннее сотрудничество

Берлин, , 10:58 — REGNUM Германия и Боливия углубляют двустороннее сотрудничество, сообщает официальный сайт министерства иностранных дел Германии.

12 декабря в Берлине провели переговоры главы министерств иностранных дел Германии и Боливии Хайко Маас и Диего Пари. Беседа была сфокусирована на сотрудничестве в области развития, экономики и защите климата.

В частности, речь шла о новом рамочном соглашении о финансовом сотрудничестве двух стран, подписанном в Ла-Пасе 7 декабря. В Берлине стороны подписали договор о создании совместного предприятия. Консорциум фирм вокруг немецкой компании ACI в будущем совместно с боливийской YLB будет добывать литий на солончаке Салар-де-Уюни.

В настоящее время немецкие предприятия инвестируют в область энергетики, здравоохранения, добычи полезных ископаемых.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре МИД Германии заявил об активации своей работы в Латинской Америке в связи с особой важностью 2018 года для Южной Америки: в этом году в нескольких странах здесь прошли всеобщие выборы.

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