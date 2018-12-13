Четверг, 13 Декабря 2018 года
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В афганской провинции Гильменд уничтожен командный центр талибов*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Операция по уничтожению командного центра была проведена Национальными силами безопасности и обороны Афганистана

Лашкаргах, Афганистан, 13 декабря 2018, 11:16 — REGNUM  На пресс-конференции губернатор афганской провинции Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах) генерал Мохаммад Ясин заявил, что в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, был уничтожен командный центр движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории этого региона.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», на пресс-конференции, организованной губернатором также присутствовали официальные лица, ответственные за обеспечение безопасности, в частности начальник полиции провинции генерал Абдул Разик Якуби.

Эта операция Национальных сил безопасности и обороны проводилась в течение последних двух месяцев.

Генерал Мохаммад Ясин сказал, что за последний месяц в рамках операции было ликвидировано 211 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая 11 командиров группировки.

Генерал Абдул Разик Якуби отметил, что в последнее время количество потерь среди очного состава сил безопасности значительно сократилось.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.

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Зарубежная хроника
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