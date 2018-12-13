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Турция выступает против подготовки США курдских формирований

Политика

Анкара считает курдские отряды Народных защитников в Сирии террористической организацией

Анкара, 13 декабря 2018, 10:51 — REGNUM  Турция отвергает план американских военных по созданию и подготовке военной группировки из местных войск в количестве 35−40 тысяч человек на востоке Сирии. Об этом заявил 12 декабря Омер Челик, пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития.

США планируют использовать этот военный контингент для поддержания стабильности на востоке Сирии. Дело в том, что речь идет о подготовке бойцов Сирийских демократических сил, которые в основном состоят из курдских формирований. Военные США сообщили, что уже подготовили пятую часть бойцов СДС из запланированного количества в 35−40 тысяч.

По словам Омера Челика, Турция обеспокоена заявлениями председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда на прошлой неделе по поводу подготовки данного военного контингента и не видит в них «благих намерений». ИА REGNUM ранее сообщало о заявлении Джозефа Данфорда.

Он также добавил, что этот шаг будет воспринят Турцией как предоставление новой поддержки террористическим элементам в Сирии. Анкара считает курдские отряды Народных защитников в Сирии сирийским отделением Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции и занесена в список террористических организаций.

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Участие США в войне в Сирии
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