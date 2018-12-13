Афганская комиссия по закупкам одобрила 19 новых контрактов на $119 млн

Кабул, , 23:57 — REGNUM Администрация президента Исламской Республики Афганистан Ашрафа Гани опубликовала официальное заявление, согласно которому Национальная комиссия по закупкам одобрила 19 новых проектов, общая стоимость которых составляет более 119 миллионов долларов США.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», на заседании Национальной комиссии по закупкам председательствовал главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла.

Одобренные контакты включают закупку и установку радиолокационных систем, сооружения и ремонт каналов в провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз), строительство дорог в столице провинции Парван — городе Чарикар.

В рамках одобренных проектов также предполагается строительство нескольких секций правительственного комплекса в провинции Пактика (столица провинции — г. Шарана), сооружение стен вокруг аэропорта имени Хамида Карзая, закупка необходимого топлива для продолжения работ по строительству туннеля Салаг, а также закупку воды для регионов, испытывающих проблемы с доступом к ней.