Власти Афганистана намерены предоставить больше полномочий местным органам

Кабул, , 11:49 — REGNUM Главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что местным органам власти должно быть делегировано больше полномочий, так как это позволит обеспечить надлежащее управление страной.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», это заявление было сделано в ходе Национального диалога между местными правительствами, который прошел в столице страны.

Главное исполнительное лицо Афганистана также сказал, что государственный бюджет должен предсказываться местными органами власти на уровне уездов и провинций и согласовываться между ними. Затем, по мнению Абдуллы Абдуллы, соответствующие рекомендации должны направляться центральному правительству, которое и будет принимать окончательное решение по государственному бюджету.

Абдулла Абдулла также призвал создать такие условия для работы местных органов власти, при которых заинтересованные группы не смогут влиять на деятельность региональных властей.

Главное исполнительное лицо также отметил, что правительство должно предоставить всем провинциям равные возможности для развития.