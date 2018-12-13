ФСБ задержала семерых сборщиков денег для террористов

Москва, , 10:45 — REGNUM Российские правоохранители и спецслужбы пресекли деятельность группы лиц, финансово поддерживавших боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат-Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает 13 декабря пресс-служба ФСБ РФ.

Отмечается, что сотрудники ФСБ совместно со коллегами из Следственного комитета РФ при поддержке подразделений Росгвардии на территории московского региона, Чечни, Дагестана и Ингушетии пресекли деятельность семи человек по сбору денежный средств террористам. Указанные лица действовали под видом «благотворительных фондов», деятельность которых якобы была направлена на строительство мечетей и помощь малоимущим.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что на Северном Кавказе имеют место попытки разжигания противостояния на религиозной почве. Об этом свидетельствуют факты нападения бандитов на православные храмы в Грозном и Кизляре.

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