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Принц Японии прибыл в Таиланд для получения докторской степени по зоологии

Политика

Принц Японии с супругой прибыли в Таиланд на церемонию награждения исследователей

Токио, 13 декабря 2018, 11:26 — REGNUM  12 декабря принц Японии Фумихито, младший сын императора Акихито, вместе с супругой принцессой Кико совершили визит в Таиланд для участия в церемонии награждения ученых и исследователей в области зоологии. Принцу будет присвоена докторская степень за огромный вклад в исследования гигантского сома реки Меконг и домашних птиц. Церемония состоится в университете Мухасаракхам на северо-востоке Таиланда.

По информации японского новостного агентства «Киодо Цусин», принцесса Кико, по совместительству генеральный директор японской организации по охране материнства и детства, выступит с речью в Бангкоке на международной конференции, где будут обсуждаться специальные пособия по здоровью матери и ребенка, а также посетит больницу для детей.

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Зарубежная хроника
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