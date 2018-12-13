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Представители армий России и Израиля встретились в Москве

Политика

Стороны обсудили операцию Израиля на границе с Ливаном, а также координацию действий в Сирии

Иерусалим, 13 декабря 2018, 11:23 — REGNUM  12 декабря в Москве прошла встреча представителей командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с представителями министерства обороны России. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet с ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ, израильскую делегацию возглавлял начальник оперативного управления ЦАХАЛ Аарон Халива.

В ходе встречи стороны обсудили подробности операции «Северный щит», проводимой армией Израиля на израильско-ливанской границе. Целью военной операции является нейтрализация подземных тоннелей организации «Хизбалла». Среди обсуждаемых тем была также тема конфликта в Сирии, а именно — координация действий армий обеих стран. Стоит отметить, что Израиль продолжит противостоять иранскому присутствию на территории Сирии.

Как отметили в ЦАХАЛ, встреча прошла «в доброжелательной и профессиональной атмосфере». По итогу встречи стороны договорили о продолжении двухстороннего сотрудничества.

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Зарубежная хроника
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