Кнессет Израиля предварительно одобрил ограничение полномочий президента

Иерусалим, , 11:47 — REGNUM 12 декабря в Кнессете Израиля прошло пленарное заседание, в ходе которого был предварительно одобрен законопроект, ограничивающий полномочия президента страны в процессе формирования правительства. Об этом сообщает израильское информационное агентство Israel HaYom.

Так называемый «закон Саара» обязывает президента возложить полномочия по формированию правительства исключительно на главу партии, победившей на выборах. Согласно ряду политических экспертов, данная инициатива предотвращает угрозу возможного кризиса власти Биньямина Нетаньяху, в случае победы его партии на выборах.

В ходе предварительного чтения данный закон поддержали 60 депутатов. В то время как 55 парламентариев проголосовали «против».

Стоит отметить, что в первой редакции законопроекта было прописано условие, согласно которому президент страны должен передать полномочия по формированию правительства тому, кого поддержало больше глав партий парламента страны. Однако против данного пункта выступили представители партии «Кулану», и текст закона был отредактирован.