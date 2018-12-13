Депутат израильского Кнессета выступила против пяти должностей Нетаньяху

Иерусалим, , 11:09 — REGNUM 12 декабря депутат Кнессета от партии «Сионистский лагерь» Лея Фадида обратилась в Верховный суд Израиля (БАГАЦ) с иском против действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Как сообщает израильской информационное агентство Ynet, депутат против того, чтобы Нетаньяху занимал сразу пять должностей.

Депутат Лея Фадида сомневается в том, возможно ли одному человеку совмещать пост премьер-министра страны, министра обороны и министра иностранных дел, министра здравоохранения и министра репатриации и абсорбции. Кроме того, парламентарий поинтересовалась, не желает ли Нетаньяху «освободиться от дополнительных обязанностей».

В своем иске депутат утверждает, что правительство не может быть эффективным, когда в руках одного человека находится сразу несколько министерских должностей. По мнению Фадиды, такое положение дел в правительстве «подрывает доверие со стороны общественности».