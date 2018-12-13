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Экс-премьер-министры Ирака поссорились из-за новой должности — СМИ

Политика

Каждый политик выдвигается собственной партией на должность вице-премьера

Багдад, 13 декабря 2018, 10:42 — REGNUM  Два бывших премьер-министра Ирака поссорились из-за поста вице-премьера, сообщает 13 декабря Kurdistan.ru.

На данную должность претендует лидер альянса «Победа» Хейдар аль-Абади и лидер партии «Дава» Нури аль-Малики. Каждое политическое объединение надеется оставить должность вице-премьера за собой.

Напомним, несмотря на то, что парламентские выбора в Ираке завершились несколько месяцев назад, правительство до сих пор не сформировано. Из 22 министерских портфелей восемь все еще остаются вакантными.

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Внутренняя политика Ирака
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