Глава дипломатии ЕС вновь призвала Косово снять пошлины на сербские товары

Приштина, , 11:36 — REGNUM Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала правительство Косово отменить стопроцентную пошлину на товары, произведенные в Сербии и Боснии и Герцеговине.

Также Могерини заявила, что хотя содержание соглашения остается на усмотрение Сербии и Косово, однако перемещение границы по линии этнического расселения является неприемлемым.

Данные заявления были сделаны Могерини на пресс-конференции после совещания Совета по иностранным делам ЕС в Брюсселе, передает косовское новостное агентство «Клан Косово».

Мария Пейчинович-Бурич, министр иностранных дел Хорватии, подтвердила, что ключевой темой этой встречи было Косово.