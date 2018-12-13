Четверг, 13 Декабря 2018 года
11:51:43 МСК

Глава дипломатии ЕС вновь призвала Косово снять пошлины на сербские товары

Политика

Федерика Могерини призвала Косово снять пошлины с сербских товаров и заявила, что границы между Косово и Сербией не должна проходить по линии этнического расселения

Приштина, 13 декабря 2018, 11:36 — REGNUM  Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала правительство Косово отменить стопроцентную пошлину на товары, произведенные в Сербии и Боснии и Герцеговине.

Также Могерини заявила, что хотя содержание соглашения остается на усмотрение Сербии и Косово, однако перемещение границы по линии этнического расселения является неприемлемым.

Данные заявления были сделаны Могерини на пресс-конференции после совещания Совета по иностранным делам ЕС в Брюсселе, передает косовское новостное агентство «Клан Косово».

Мария Пейчинович-Бурич, министр иностранных дел Хорватии, подтвердила, что ключевой темой этой встречи было Косово.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить