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Президент Сербии попросил у Эмиратов поддержки в решении проблемы Косово

Политика

Президент Сербии попросил шейха Объединенных Арабских Эмиратов использовать свое влияние для поддержки мирного разрешения проблемы Косово

Белград, 13 декабря 2018, 11:20 — REGNUM  11 декабря находящийся с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах президент Сербии Александр Вучич встретился с наследным принцем шейхом Мохаммедом бин Зайд аль-Нахайяном и сообщил последнему о своих опасениях в связи с проблемой Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство «Телеграфи», на встрече в Абу Даби сербский президент сообщил арабскому шейху о введении правительством частично признанной Республики Косово налогов на товары из Сербии и о формировании Косово собственной армии, которая, по его словам, представляет значительную угрозу Сербии и сербскому населению в Косово.

Как сообщили представители президентского кабинета, Вучич попросил шейха Объединенных Эмиратов воспользоваться своим авторитетом в международных кругах и поддержать мирное разрешение проблемы Косово

Напомним, 14 декабря в Кувенде (парламенте) Косово состоится окончательное голосование о преобразовании Сил Безопасности Косово в боеспособную армию.

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Зарубежная хроника
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