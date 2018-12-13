Президент Сербии попросил у Эмиратов поддержки в решении проблемы Косово

Белград, , 11:20 — REGNUM 11 декабря находящийся с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах президент Сербии Александр Вучич встретился с наследным принцем шейхом Мохаммедом бин Зайд аль-Нахайяном и сообщил последнему о своих опасениях в связи с проблемой Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство «Телеграфи», на встрече в Абу Даби сербский президент сообщил арабскому шейху о введении правительством частично признанной Республики Косово налогов на товары из Сербии и о формировании Косово собственной армии, которая, по его словам, представляет значительную угрозу Сербии и сербскому населению в Косово.

Как сообщили представители президентского кабинета, Вучич попросил шейха Объединенных Эмиратов воспользоваться своим авторитетом в международных кругах и поддержать мирное разрешение проблемы Косово

Напомним, 14 декабря в Кувенде (парламенте) Косово состоится окончательное голосование о преобразовании Сил Безопасности Косово в боеспособную армию.