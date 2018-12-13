Володин осудил резолюцию Европарламента против «Северного потока — 2»

Москва, , 10:01 — REGNUM Решение Европарламента относительно «Северного потока-2» принято под давление США и является недобросовестной конкуренцией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Решение Европарламента, очевидно, принято под давлением США. Призывы остановить экономически выгодный для европейских стран и их граждан проект звучат после неоднократных санкционных угроз со стороны американского Конгресса в адрес компаний-участниц строительства «Северного потока-2». Это не что иное, как недобровестная конкуренция, которая поддерживается политиками, декларирующими принципы демократии и свободной экономики», — заявил Володин.

Он назвал неприемлемым отстаивание экономических интересов конкретных стран с помощью политического давления.

«В преддверии предстоящих выборов в Европарламент европейским избирателям стоит задуматься, чьи интересы отстаивают их представители в этой европейской структуре», — заключил спикер Госдумы.

Депутаты Европейского парламента приняли на сессии в Страсбурге резолюцию, в которой призвали свернуть реализацию газопровода «Северный поток — 2». Ранее палата представителей США приняла резолюцию против «Северного потока — 2».