Вертолеты РФ изучат район посадки «Союза МС-09» в Казахстане

Астана, , 09:47 — REGNUM Разведку района предполагаемой посадки космического корабля «Союз МС-09» в Казахстане проведут транспортно-боевые вертолеты Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) РФ. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба округа.

Военные специалисты отправились в Казахстан с аэродрома Упрун в Челябинской области. Они будут искать в районе посадки аппарата ямы, канавы, технику и искусственные сооружения и проверят глубину снежного покрова. На место отправлены два вертолета.

Как сообщало ИА REGNUM, пилотируемый корабль «Союз МС-09» вернется из космоса 20 декабря. Он доставит на землю российского космонавта Сергея Прокопьева и астронавтов Александера Герста и Серену Ауньон.

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