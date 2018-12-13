Четверг, 13 Декабря 2018 года
10:05:22 МСК

Вертолеты РФ изучат район посадки «Союза МС-09» в Казахстане

Политика

Пилотируемый корабль доставит на землю экипаж МКС

Астана, 13 декабря 2018, 09:47 — REGNUM  Разведку района предполагаемой посадки космического корабля «Союз МС-09» в Казахстане проведут транспортно-боевые вертолеты Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) РФ. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба округа.

Военные специалисты отправились в Казахстан с аэродрома Упрун в Челябинской области. Они будут искать в районе посадки аппарата ямы, канавы, технику и искусственные сооружения и проверят глубину снежного покрова. На место отправлены два вертолета.

Как сообщало ИА REGNUM, пилотируемый корабль «Союз МС-09» вернется из космоса 20 декабря. Он доставит на землю российского космонавта Сергея Прокопьева и астронавтов Александера Герста и Серену Ауньон.

Читайте также: Астронавт Хейг рассказал об ожиданиях перед предстоящим полетом на МКС

Читайте ранее в этом сюжете: Первый после аварии «Союза» экипаж МКС утвержден к полету

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить