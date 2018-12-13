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СМИ сообщило об уходе прокурора Москвы

Политика

«Исполнять обязанности руководителя надзорного ведомства столицы будет его первый заместитель Олег Монаков»

СМИ сообщило об уходе прокурора Москвы
Отставка

Москва, 13 декабря 2018, 09:42 — REGNUM  Прокурор Москвы Владимир Чуриков в ближайшее время покинет свой пост, сообщает 13 декабря «Коммерсант» со ссылкой на неназванный источник.

«Исполнять обязанности руководителя надзорного ведомства столицы будет его первый заместитель Олег Монаков», — пишет издание. Впрочем, отмечает, что это назначение временное и кто станет новым прокурором Москвы пока не известно.

В настоящее время, по данным СМИ, господин Чуриков находится в отпуске, а по возвращению из него перейдёт на другую работу, не связанную с надзорной деятельностью.

61-летний Владимир Чуриков занимает пост прокурора Москвы с сентября 2015 года. Он уроженец Красноярского края, начал службу в органах прокуратуры в 1983 году. В 2007 году был назначен на должность заместителя прокурора Красноярского края, с 2010 по 2015 руководил прокуратурой Волгоградской области. Является почётным работником прокуратуры РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокурором Москвы назначен Владимир Чуриков

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