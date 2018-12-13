Между Россией и Ватиканом – растущий интерес

Станислав Стремидловский, , 09:42 — REGNUM

: Ваше Высокопреосвященство, мы оставляем за плечами 2018 год. Чем он запомнится?

Образно можно сказать, что запомнится не столько оглушительный грохот от множества падающих деревьев, — а это и бедствия, спровоцированные фейковыми новостями, и абсурдные конфликты, и свирепствующая бедность и социальное неравенство, и напряженность между религиозными семьями, и коррупция, и загрязнение окружающей среды — а запомнится, скорее, неслышное, но постоянное разрастание всего леса, в том числе и попытки примирения между странами, главами государств и государственными деятелями — попытки, делающие ставку на диалог и сотрудничество — и преодоление разделений на местном уровне ради созидания братских городов, и постоянство в экуменическом диалоге солидарности и молитвы за мир между нациями и за преследуемых христиан, и мужественная верность многих христиан Евангелию.

: Как бы Вы оценили развитие отношений между Государственным секретариатом Святого престола и российскими ведомствами?

Имеется растущий интерес ко взаимному узнаванию и сотрудничеству. Только за последние два месяца заместитель секретаря по отношениям с государствами Святого престола встретился в Москве с заместителем министра иностранных дел, тогда как в ходе встречи в Милане министра иностранных дел России Сергея Лаврова с секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером обсуждались общие вопросы международного и двустороннего порядка. Папский комитет по историческим наукам готовит ежегодную тематическую встречу с Институтом всеобщей истории РАН. Отвечающее за вопросы образования ведомство Святого престола и министерство науки и высшего образования России занимаются соглашением о взаимном признании дипломов и ученых степеней высшего образования. Педиатрическая клиника «Младенца Иисуса», находящаяся в прямом подчинении папы Римского, планирует партнерство с российскими государственными больницами. Художественные музеи и филармонии поддерживают тесные контакты для организации выставок и музыкальных событий.

: Уходящий год показывает устоявшийся диалог в культурной сфере между Ватиканом и Россией. А что происходит в сфере образования?

Растет число российских студентов, и не только из церковной среды, которые проходят курсы обучения или получают высшие образовательные степени в университетах Святого Престола. Тот же самый процесс идет и в обратном направлении в отношении иностранных студентов, получающих высшее образование в российских вузах. Так что представляется существенно необходимой и неотложной задачей упрощение этого обмена благодаря взаимному признанию дипломов и ученых степеней.

: Стремление к переменам показывает Ташкент, который входит в Вашу компетенцию как апостольского нунция в России и Узбекистане. На что можно надеяться в отношении этой страны?

Первоочередная миссия любого апостольского нунция заключается в том, чтобы способствовать реализации свободы совести и религии. Узбекский народ следует по пути удивительного прогресса на всех уровнях; по пути развития, которое — чтобы быть последовательным и устойчивым — должно включать духовное измерение и мирное общежитие и сотрудничество, в том числе на религиозном уровне. Я убежден, что в отношениях между христианами и мусульманами предстоит закрепить не только режим толерантности, но такое сосуществование, которое было бы основано на взаимном уважении и сотрудничестве на благо общества.

: Важное событие произошло в 2018 году, связанное с российским соседом, Китаем. Святой престол и Пекин подписали серьезное соглашение, стали ближе к восстановлению дипломатических отношений. Что это означает в том числе и в контексте России?

Данное соглашение имеет не политическую, а пастырскую цель, позволив верующим иметь епископов, пребывающих в общении с Римом, и в то же время, признанных китайскими властями. Соглашение между Святым престолом и Китаем вписывается в линию диалога, который Церковь всегда поддерживает с гражданскими властями на мировом уровне. На данный момент по всему миру насчитывается целых 62 договоренности между государством и Церковью. Оговоренные в этих соглашениях положения не предусматривают привилегий для католиков, но закрепляют права, исходящие из основополагающего права на свободу совести и религии, которыми могут затем пользоваться все граждане какой-либо нации, а не только католики. Другими словами, эти соглашения предлагают правительствам базовую платформу для решения вопроса о свободе религии, которая, как прецедент, распространяется на все христианские конфессии и на все религии и предоставляет гарантии для всех.

: Что бы Вы хотели пожелать католикам и православным в этот зимний пост и Рождество?

Сегодня пост приобретает все более социальное и гуманитарное значение, которое подчеркивалось уже некоторыми отцами Церкви, например, святым Иоанном Златоустом. Пост охотно соблюдается, когда при ограничении себя в чем-либо — в еде, напитках, удобствах, излишествах — соответствующий денежный эквивалент предназначается на цели солидарности в пользу тех, кто в этом нуждается. Со своей стороны, русская традиция сохраняет живую аскетическую и мистическую ценность поста, что также было предложено патристической и монашеской традицией. Мне думается, что оба эти значения являются взаимодополняющими. Приготовлять путь Господу, Который грядет, требует аскезы и внутреннего очищения и в то же время обновленных человеческих отношений с ближним.