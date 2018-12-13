Сахалинцы зовут врио Лимаренко на митинг против передачи Курил Японии

Южно-Сахалинск, , 10:36 — REGNUM Временного губернатора Сахалина и Курил Валерия Лимаренко позвали принять участие в митинге протеста против передачи российских Курильских островов Японии. Житель Южно-Сахалинска вышел на одиночный пикет к зданию правительства области с плакатом, на котором написан текст приглашения. Мэрия Южно-Сахалинска распространяет среди горожан ложную информацию о том, что митинг перенесен на 22 декабря, заявляют организаторы и расклеивают по городу листовки, извещающие о том, что митинг не перенесён, он состоится, несмотря на запрет властей, 15 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Администрация Южно-Сахалинска, напомним, митинг сахалинцев против передачи Курил Японии, против любых переговоров РФ с Японией о принадлежности Курильских островов запретила, сославшись на ранее запланированное на площади Победы мероприятие в рамках международных игр «Дети Азии». Но «Дети Азии» стартуют на Сахалине только в феврале 2019 года.

Более того, региональное ИА Сахалин. Инфо запросило в комитете по проведению игр информацию о якобы намеченном на 15 декабря мероприятии на площади Победы. В комитете ответили, что никаких таких мероприятий в плане нет.

Никакого альтернативного места проведения митинга мэрия Южно-Сахалинска инициаторам не предложила.

Позднее мэрия разослала пресс-релиз, в котором известила о том, что предложила инициативной группе перенести митинг на 22 декабря, ссылаясь все на то же мероприятие в рамках «Детей Азии».

Инициаторы митинга не согласились на перенос. Митинг состоится, и состоится он именно 15 декабря.

13 декабря на площадь Победы вышел на одиночный пикет человек с плакатом, приглашающим врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко принять участие в митинге и поддержать территориальную целостность России, а также области, которую он намерен возглавить.

Придёт ли Валерий Лимаренко на митинг — неизвестно.

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Как сообщало ИА REGNUM, переговоры российской и японской властей, в которых обсуждается, при закрытых дверях, вопрос о Курильских островах, а за основу взята советско-японская Декларация 1956 года, предусматривающая передачу Японии Шикотана и части Малой Курильской гряды, возмутили сахалинцев, курильчан и жителей многих других территорий России. По Сахалину прокатилась волна пикетов. Но ясных и точных ответов на вопрос — ведутся ли переговоры о передаче Курил — сахалинцы от МИД РФ, в который отправили обращение, так и не получили. Следствием этого стало решение идти на митинг.