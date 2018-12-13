Новым вице-президентом Эквадора стал 35-летний предприниматель

Кито, , 09:37 — REGNUM Новым вице-президентом Эквадора избран 35-летний предприниматель Отто Зонненхольцнер, передает телеканал TeleSur.

11 декабря парламент Эквадора большинством голосов одобрил кандидатуру Зонненхольцнера, который не принадлежит ни к одной из политических коалиций и не имеет большого опыта в политике.

Зонненхольцнер получил экономическое образование в немецком университете и имеет немецкие и ливанские корни, владеет тремя языками.

Также он является совладельцем Radio Tropicana, преподает на факультете бизнес-исследований Католического университета Гуаякиля и входит в состав управления Ассоциации радиовещания Эквадора.

Это третий вице-президент за время президентства Ленина Морено, вступившего в должность в мае 2017 года. Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий вице-президент Мария Алехандра Викунья ушла в отставку из-за обвинений в вымогательстве.

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