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Новым вице-президентом Эквадора стал 35-летний предприниматель

Политика

Это уже третий вице-президент в стране за последние полтора года

Кито, 13 декабря 2018, 09:37 — REGNUM  Новым вице-президентом Эквадора избран 35-летний предприниматель Отто Зонненхольцнер, передает телеканал TeleSur.

11 декабря парламент Эквадора большинством голосов одобрил кандидатуру Зонненхольцнера, который не принадлежит ни к одной из политических коалиций и не имеет большого опыта в политике.

Зонненхольцнер получил экономическое образование в немецком университете и имеет немецкие и ливанские корни, владеет тремя языками.

Также он является совладельцем Radio Tropicana, преподает на факультете бизнес-исследований Католического университета Гуаякиля и входит в состав управления Ассоциации радиовещания Эквадора.

Это третий вице-президент за время президентства Ленина Морено, вступившего в должность в мае 2017 года. Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий вице-президент Мария Алехандра Викунья ушла в отставку из-за обвинений в вымогательстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-президент Эквадора ушла в отставку со скандалом

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